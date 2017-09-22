Сегодня на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоится спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь"

Крестной матерью атомохода станет председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Ледокол "Сибирь" был заложен 26 мая 2015 года. По контракту с "Росатомфлотом" Балтийский завод строит три атомных ледокола проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Атомные ледоколы этого проекта необходимы для обеспечения лидерства России в Арктике. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые корабли будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Эти атомоходы станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.