Сегодня Мончегорск отпразднует юбилейный, 80-й день рождения

В субботу гостей и жителей Мончегорска ожидает множество культурных мероприятий.

Празднование юбилея города начнется с исторической реконструкции «Капсула времени». Начало в 12.30 у памятника «Покорителям Мончетундры».

Затем жители и гости города праздничным, театрализованным шествием, под звуки духового военного оркестра подводных сил Северного флота направятся по проспекту Металлургов к центральной площади города, где развернутся основные праздничные мероприятия.

На площади праздник откроется вручением Кубка Главы города лучшей колонне праздничного шествия «Я – Мончегорец!», награждением победителей конкурса песен «Пою о тебе, Мончегорск!», конкурса «Общественное признание» и квестов «Легенды Мончегорска». Свою медаль получат и участники парада колясок – рожденные в юбилейный, 2017 год.

Далее эстафету примут художественно-самодеятельные коллективы городов Мурманской области и Мончегорска – с главной сцены прозвучат их творческие поздравления для жителей города металлургов. Поздравят Мончегорск и участники городского конкурса «Минута славы». Начало в 17.00 на сцене у памятника В.И. Ленину.

В течение дня на центральной площади города будет работать выставка и мастер-классы прикладного искусства «Творческий вирус», студия танцев Passion (с программой pole sport), интерактивная арт-площадка «80 поздравлений любимому городу», организатором которой являются областная и городская библиотеки. Во время празднования самые эрудированные получат призы за участие в онлайн-викторине о городе.

И, конечно же, на площади развернется традиционная праздничная торговля. С 11.00 до 21.00 предприниматели будут предлагать горожанам выпечку, бутерброды, шашлык, шаверму, чай и другие безалкогольные напитки.

Детворе тоже скучать не придется: для них в течение дня будут работать площадки фейс-арт, всевозможные детские аттракционы, батуты и катание на пони. В торговых палатках можно будет приобрести игрушки, надувные шары, сладкую вату и сувениры.

С 12.00 до 16.00 на стадионе Северного колледжа физкультуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта будет проходить фестиваль воздушных змеев «Крылья Имандры».

Фестиваль начнется с мастер-классов по изготовлению и украшению воздушных змеев. Также в этот день можно будет понаблюдать за воздушными змеями и самостоятельно запустить их в небо.

По традиции, интересную культурно-развлекательную программу организуют и в городском парке.

С 13.00 до 16.00 там будет работать полюбившаяся многим гостям и жителям города фотовыставка «Сушка по-Мончегорски». Как сообщают организаторы, у каждого желающего будет возможность увидеть фотографии «старого города» (руководитель - Артем Баглай), а также стать участником «сушки» на свободную тему (руководитель фотоклуба «Имандра» - Александр Пантюшин).

В 13.00 в парке начнется молодежный фестиваль «Современный диалог». Во время фестиваля гости и жители праздника могут поучаствовать во всевозможных мастер-классах, конкурсах и интерактивных играх от молодежных и детских общественных объединений Мончегорска.

В 13.00 начнется городской квест «Код счастья».

С 13.00 до 14.00 будет работать спортивная площадка от фитнес-клуба «Fresh Life» Мончегорск.

В 14.00 начнется праздничный концерт от молодежи города и творческих коллективов ЦРТДиЮ «Полярис» «Город - это, мы!».

С 14.00 до 17.00 участники клубов исторической реконструкции городов Мурманской области и Мончегорска покажут всем желающим, как играть в исторический футбол и упражняться со спортивным мечом. Также в этот день можно будет стать участником средневековых танцев и поиграть в исторические настольные игры, посетить лучный тир, кузню, побывать на исторической кухне и многое другое.

В 14.30 состоится презентация проекта «Открытки на асфальте», где все желающие смогут нарисовать свой рисунок и получить памятный подарок.

На протяжении всего праздника в парке будут гулять Мимы – участники танцевального коллектива из Оленегорска «Сиатрия» - и дарить всем хорошее настроение и символические подарки.

Завершатся праздничные мероприятия концертом артистов российской эстрады – для мончегорцев выступят молодежная группа «Интонация» (In2nation) и фолк-рок-группа «Мельница». Концерт начнется в 19.00.

Апогеем праздника на центральной площади станет красочный фейерверк, старт которому будет дан по окончанию концерта – в 21.00.

В 21.30 у памятника «Защитникам Заполярья» состоится еще одно зрелищное представление: на берегу озера Имандра с огненным номером выступит клуб исторической реконструкции «АСГАРД», на воде спортсмены из команды «Юма» на каяках, оборудованных специальными светодиодными гирляндами, покажут своё световое шоу.

Для безопасности участников праздничных мероприятий с 11.30 до 13.30 будет перекрыто автомобильное движение по проспекту Металлургов – от АЗС «Статойл» до пересечения проспекта с улицей Новопроложенная. С 13.00 до 14.00 движение перекроют от пересечения проспекта Металлургов с улицей Царевского до пересечения проспекта с улицей Железнодорожная. На центральной площади города автомобильное движение будет перекрыто с 11.00 до 22.00. Автомобилистам следует предусмотреть пути объезда.





/ Пресс-секретарь администрации Мончегорска Анастасия Кран /