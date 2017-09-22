Ответь на вопросы про ГИБДД и получи призы! Сегодня в дневном эфире на "Радио России — Мурманск"

Ирина Елизарова.

Почему пешеходам стоит носить светоотражающие элементы? Безопасны ли заполярные маршрутки? Кто и зачем работает в общественной организации "Специализированная Народная Дружина правоохранительной направленности по безопасности дорожного движения в Мурманской области "Заполярье"?

На эти и другие вопросы ответят сегодня на "Радио России — Мурманск" гости передачи "Север мой". Она посвящена Дню образования ГАИ В Кольском Заполярье. 25 сентября 1938 года приказом № 40 НКВД в Мурманской области был создан 8 отдел НКВД (подразделение ГАИ).

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. 685-225 — телефон студии. Вы можете не только задать нам свои вопросы, но и выиграть призы, отвечая на наши вопросы.

Передача начнется на "Радио России - Мурманск" сегодня в 13 часов 10 минут.



