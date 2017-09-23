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23.09.2017 17:00

В областном центре состоится заседание Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области

Информируем вас о том, что 27 сентября 2017 года в 14:30 состоится заседание Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.
В повестку дня заседания будут включены следующие вопросы:
1. Подведение итогов деятельности Общественного совета за текущий год.
2. Информация министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Д.А. Руусалепа о планах и перспективах работы Общественного совета на 2018 год.

В заседании приглашаем принять участие членов Общественного совета  при Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области,  лиц, состоящих в резерве, а также потенциальных кандидатов в члены  Общественного совета.

О своем участии/неучастии просим сообщить посредством электронной почты (MironovaE@gov-murman.ru) или телефонной связи (815 2 486 839).

/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/
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