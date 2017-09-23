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23.09.2017 16:00

Дубликат сертификата на материнский капитал можно заказать через Интернет

Пенсионный фонд России сообщает о возможности получить дубликат сертификата на материнский капитал. Если сертификат был утерян или испорчен, то восстановить его можно, подав заявление на получение дубликата сертификата на материнский капитал. Для этого необходимо обратится в клиентскую службу фонда или МФЦ или воспользоваться функцией подачи такого заявления в электронном виде через Единый портал госуслуг.
Если заявление было подано в электронном виде, посетить ПФР или МФЦ придется только один раз, чтобы забрать готовый документ. О дате готовности дубликата заявитель сможет узнать из уведомления, которое будет направленно с Единого портала госуслуг.
Также есть возможность получить дубликат сертификата на материнский капитал по почте, выбрав в заявлении соответствующий пункт и указав адрес, на который документ должен быть отправлен.
Напомним, что для получения услуг ПФР в электронном виде, которые связаны с доступом к персональным данным, необходима подтвержденная учетная запись на сайте госуслуг.

Для справки:

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453,026 тыс. рублей. В Мурманской области с начала действия программы сертификаты на материнский капитал получили более 39,8 тыс. семей.

/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
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