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22.09.2017 09:55

Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 сентября.

ОТ ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Папанина, 22, 24, 26
пр. Ленина, 104

 
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 10.30 ул. Фрунзе, 14а
09.00 – 17.00 ул. Набережная, 4

 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Радищева, 16


ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Орликовой, 2, 3, 6, 7, 13
09.00 – 12.00 ул. Невского, 88, 92
 

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


/Администрация города Мурманска/
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