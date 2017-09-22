Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 сентября.



ОТ ОТОПЛЕНИЯ:



09.00 – 12.00 ул. Папанина, 22, 24, 26

пр. Ленина, 104





ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



08.30 – 10.30 ул. Фрунзе, 14а

09.00 – 17.00 ул. Набережная, 4





ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 16.00 ул. Радищева, 16





ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 11.00 ул. Орликовой, 2, 3, 6, 7, 13

09.00 – 12.00 ул. Невского, 88, 92





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/Администрация города Мурманска/