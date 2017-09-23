Стерилизация домашних животных - мифы и реальность. Комитет по ветеринарии Мурманской области комментирует

Половое поведение каждого конкретного животного обусловлено особенностями его организма. Некоторые коты не метят. У одних кошек течка наступает чётко три раза в год, у других — с интервалом в две — три недели. Заранее спрогнозировать, как будет вести себя то или иное половозрелое животное, нельзя.

Половое поведение домашних животных – одна из самых болезненных проблем в их взаимоотношениях с человеком. Одной из основных причин, по которой люди отказываются от своих животных, является проявления половой активности домашних любимцев.

Коты и кошки беспокоят хозяев и соседей своими «серенадами», метят территорию, а хозяева расценивают это как неаккуратность любимцев и наказывают их или, не сумев преодолеть проблему, выгоняют животных на улицу.

Собаки проявляют непослушание и агрессию, норовят сбежать на прогулках или подраться с сородичами. Это вызвано половой неудовлетворенностью самцов и желанием доминировать — быть вожаком среди сородичей, и в семье людей.

Такие проблемы в поведении и самцов, и самок можно предотвратить, стерилизовав животное.

Стерилизация избавляет животное от желания размножаться, а значит, устраняет все сопутствующие этому желанию проблемы в поведении животного. Поэтому вы можете завести животное любого пола, а по достижению определённого возраста стерилизовать его – и будете избавлены от кошачьих концертов, меток и выращивания котят, выкармливания щенков, и лечения рваных и укушенных ран Вашего питомца.



Миф №1: Считается, что животному необходимо для здоровья хотя бы раз в жизни родить.



Этот стереотип не имеет медицинского подтверждения. Однократные роды не приносят пользы организму и не избавляют животное от желания спариваться в дальнейшем.



Миф №2: После стерилизации животное становится апатичным.



Стерилизация не влияет на характер и рабочие качества животного (ловля мышей у кошек, охрана у собак), а только устраняет проявления половой активности: желание метить территорию, искать партнёра, доминировать в семье людей и среди сородичей. Темперамент животного не изменится.



Миф №3: После стерилизации все животные толстеют.



Лишний вес Вашего питомца — это заслуга любящих хозяев, которые не придерживаются меры в кормлении своих любимцев.



Некастрированное животное тратит много энергии на поведение, связанное с половой активностью. После стерилизации/кастрации собака или кошка тратит намного меньше энергии. Соответственно, если качество и объём пищи не изменить, животное начинает получать лишние килокалории.



Миф №4 : Стерилизованное животное не получает естественных радостей жизни, связанных с ухаживанием партнёров и материнством, что стерилизация – это преступление против природы.



Если следовать вышеупомянутой логике, то ветеринарные специалисты и человеческие врачи мешают природе вершить естественный отбор, а хозяин домашнего животного – что ущемляет волю животного, приучая его к лотку, выгулу на улице, когтеточке и наказывая за непослушание.



Миф №5: Стерилизация — дорогая операция



Давайте приблизительно подсчитаем затраты на покупку препаратов, подавляющих половую активность, или на уход за беременной питомицей и её малышами, затрачиваемые Вами в течении жизни животного. А в случае родовых осложнений для спасения своей любимицы Вам придётся заплатить ещё больше. Однократно оплаченная за стерилизацию сумма меньше, чем постоянные траты на указанную выше помощь, оказанную животному



Миф №6: Стерилизация – опасная и болезненная операция.



Стерилизация должна выполняется квалифицированными ветеринарными специалистами под общим наркозом. Животное при этом не испытывает боли. Не смотря на запрет использования в ветеринарии наркотических анальгезирующих средств, широко используются новые, ненаркотические, обладающие аналогичными свойствами. Уже через несколько дней самки возвращаются к привычному образу жизни.



Плюсы от стерилизации мелких декоративных животных:



1 - исчезают периоды гона



Животное перестает испытывать дискомфорт от нереализованного желания.



2 - улучшение качества жизни питомца и владельца



Стерилизованные собаки и кошки получают большое эмоциональное удовольствие от общения с хозяином, сородичами, прогулок, игр.



3 - профилактика воспалительных процессов мочеполовой системы



Нерегулярная половая активность кобелей приводит к простатиту и аденоме предстательной железы, нарушающих выделительную функцию мочевой системы, у котов-спазм уретральных сфинктеров в период гона, так же вызывает острую задержку мочи, что может стать причиной гибели животного в течении суток. О проблемах самок мы поговорили в предыдущем разделе.



4 -профилактика онкологических заболеваний



Более 70% опухолей молочных желез у собак являются гормон-зависимыми ( рост опухоли стимулируют половые гормоны организма).



5 - душевное спокойствие хозяина.



Ведь, на самом деле, у Вас хватает проблем в повседневной жизни, а теперь вы лишите себя необходимости ночных поисков заблудившего питомца, бессонных ночей под «песни» друга, мокрых и неприятнопахнущих уголков в квартире и обуви, головных болей о поиске новых хозяев незапланированному потомству, и многих других переживаний, связанных с нашими любимыми животными.



/Комитет по ветеринарии Мурманской области/





