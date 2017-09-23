Стерилизация домашних животных - мифы и реальность. Комитет по ветеринарии Мурманской области комментирует

Половое поведение каждого конкретного животного обусловлено особенностями его организма. Некоторые коты не метят. У одних кошек течка наступает чётко три раза в год, у других — с интервалом в две — три недели. Заранее спрогнозировать, как будет вести себя то или иное половозрелое животное, нельзя.
Половое поведение домашних животных – одна из самых болезненных проблем в их взаимоотношениях с человеком. Одной из основных причин, по которой люди отказываются от своих животных, является проявления половой активности домашних любимцев.
Коты и кошки беспокоят хозяев и соседей своими «серенадами», метят территорию, а хозяева расценивают это как неаккуратность любимцев и наказывают их или, не сумев преодолеть проблему, выгоняют животных на улицу.
Собаки проявляют непослушание и агрессию, норовят сбежать на прогулках или подраться с сородичами. Это вызвано половой неудовлетворенностью самцов и желанием доминировать — быть вожаком среди сородичей, и в семье людей.
Такие проблемы в поведении и самцов, и самок можно предотвратить, стерилизовав животное.
Стерилизация избавляет животное от желания размножаться, а значит, устраняет все сопутствующие этому желанию проблемы в поведении животного. Поэтому вы можете завести животное любого пола, а по достижению определённого возраста стерилизовать его – и будете избавлены от кошачьих концертов, меток и выращивания котят, выкармливания щенков, и лечения рваных и укушенных ран Вашего питомца.
Миф №1: Считается, что животному необходимо для здоровья хотя бы раз в жизни родить.
Этот стереотип не имеет медицинского подтверждения. Однократные роды не приносят пользы организму и не избавляют животное от желания спариваться в дальнейшем.
Миф №2: После стерилизации животное становится апатичным.
Стерилизация не влияет на характер и рабочие качества животного (ловля мышей у кошек, охрана у собак), а только устраняет проявления половой активности: желание метить территорию, искать партнёра, доминировать в семье людей и среди сородичей. Темперамент животного не изменится.
Миф №3: После стерилизации все животные толстеют.
Лишний вес Вашего питомца — это заслуга любящих хозяев, которые не придерживаются меры в кормлении своих любимцев.
Некастрированное животное тратит много энергии на поведение, связанное с половой активностью. После стерилизации/кастрации собака или кошка тратит намного меньше энергии. Соответственно, если качество и объём пищи не изменить, животное начинает получать лишние килокалории.
Миф №4 : Стерилизованное животное не получает естественных радостей жизни, связанных с ухаживанием партнёров и материнством, что стерилизация – это преступление против природы.
Если следовать вышеупомянутой логике, то ветеринарные специалисты и человеческие врачи мешают природе вершить естественный отбор, а хозяин домашнего животного – что ущемляет волю животного, приучая его к лотку, выгулу на улице, когтеточке и наказывая за непослушание.
Миф №5: Стерилизация — дорогая операция
Давайте приблизительно подсчитаем затраты на покупку препаратов, подавляющих половую активность, или на уход за беременной питомицей и её малышами, затрачиваемые Вами в течении жизни животного. А в случае родовых осложнений для спасения своей любимицы Вам придётся заплатить ещё больше. Однократно оплаченная за стерилизацию сумма меньше, чем постоянные траты на указанную выше помощь, оказанную животному
Миф №6: Стерилизация – опасная и болезненная операция.
Стерилизация должна выполняется квалифицированными ветеринарными специалистами под общим наркозом. Животное при этом не испытывает боли. Не смотря на запрет использования в ветеринарии наркотических анальгезирующих средств, широко используются новые, ненаркотические, обладающие аналогичными свойствами. Уже через несколько дней самки возвращаются к привычному образу жизни.
Плюсы от стерилизации мелких декоративных животных:
1 - исчезают периоды гона
Животное перестает испытывать дискомфорт от нереализованного желания.
2 - улучшение качества жизни питомца и владельца
Стерилизованные собаки и кошки получают большое эмоциональное удовольствие от общения с хозяином, сородичами, прогулок, игр.
3 - профилактика воспалительных процессов мочеполовой системы
Нерегулярная половая активность кобелей приводит к простатиту и аденоме предстательной железы, нарушающих выделительную функцию мочевой системы, у котов-спазм уретральных сфинктеров в период гона, так же вызывает острую задержку мочи, что может стать причиной гибели животного в течении суток. О проблемах самок мы поговорили в предыдущем разделе.
4 -профилактика онкологических заболеваний
Более 70% опухолей молочных желез у собак являются гормон-зависимыми ( рост опухоли стимулируют половые гормоны организма).
5 - душевное спокойствие хозяина.
Ведь, на самом деле, у Вас хватает проблем в повседневной жизни, а теперь вы лишите себя необходимости ночных поисков заблудившего питомца, бессонных ночей под «песни» друга, мокрых и неприятнопахнущих уголков в квартире и обуви, головных болей о поиске новых хозяев незапланированному потомству, и многих других переживаний, связанных с нашими любимыми животными.
/Комитет по ветеринарии Мурманской области/