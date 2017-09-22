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22.09.2017 09:50

В Мурманске пройдет показ фильмов «24 кадра Победы»

22 сентября региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области организует мероприятие в рамках Всероссийского показа фильмов #24КадраПобеды, посвящённого истории России.

В рамках празднования Международного дня мира «Волонтеры Победы» предлагают к просмотру фильм «Легенда 17».

Мероприятие начнется 22 сентября в 13.00 по адресу: г. Мурманск, улица Капитана Егорова, 15, Мурманский арктический государственный университет.

Заявку на участие можно подать по адресу электронной почты irina.gaponova.97@mail.ru, в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 41-02-35.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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