В Мурманске пройдет показ фильмов «24 кадра Победы»

22 сентября региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области организует мероприятие в рамках Всероссийского показа фильмов #24КадраПобеды, посвящённого истории России.



В рамках празднования Международного дня мира «Волонтеры Победы» предлагают к просмотру фильм «Легенда 17».



Мероприятие начнется 22 сентября в 13.00 по адресу: г. Мурманск, улица Капитана Егорова, 15, Мурманский арктический государственный университет.



Заявку на участие можно подать по адресу электронной почты irina.gaponova.97@mail.ru, в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 41-02-35.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



