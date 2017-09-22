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22.09.2017 10:00

В Кандалакше пройдет региональный форум «Все зависит от тебя»

В ближайшие выходные, 23 и 24 сентября, в городе Кандалакше пройдёт Мурманский региональный форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя».

Целью форума является развитие регионального добровольческого движения в сфере профилактики негативных проявлений в молодежной среде. В форуме примут участие 100 человек из Мурманска, Североморска, Полярного, Кировска, Ковдора, Заполярного, Апатитов и Кандалакши. Участников ждут мастер-классы, лекции, брифинги, квест, спортивное мероприятие, образовательные сессии и мастерские с приглашенными специалистами.

Также в рамках форума состоится подведение итогов регионального конкурса проектов среди молодежных и детских общественных объединений Мурманской области по профилактике негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя», а также награждение победителей регионального конкурса проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Форум проводится Кандалакшской местной молодежной общественной организацией по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение» совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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