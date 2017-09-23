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23.09.2017 12:50

В Заполярье подвели итоги проведения регионального этапа всероссийской олимпиады по школьному краеведению

В соответствии с Планом областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2017 год, утверждённым приказом Министерства образования и науки от 01.02.2017 № 151, и в целях развития туристско-краеведческой, исследовательской работы обучающихся, воспитания чувства патриотизма и интереса к изучению историко-культурного наследия родного края учреждением в период с 25 апреля по 19 сентября 2017 года проводился региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению.

В Олимпиаде принимали участие обучающиеся 14–18 лет образовательных организаций 4 муниципальных образований области: г. Мурманска, г. Оленегорска, ЗАТО Александровск и Кольского района.

Очный этап Олимпиады проходил в два дня, в первый день участники олимпиады посетили центра «Лапландия», а второй день они провели на борту а/л «Ленин» в информационном центре по атомной энергии г. Мурманска.

Победители и призеры Олимпиады были награждены дипломами Министерства образования науки Мурманской области и медалями. Все участники Олимпиады получили сертификаты.


 /ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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