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24.09.2017 10:00

24 сентября – День машиностроителя

Уважаемые работники машиностроительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроение – самая прогрессивная, технологичная и сложная отрасль промышленности. Именно на машиностроительном производстве обретает зримый и осязаемый образ само будущее. Собственная инженерная школа и производство техники – основа экономической мощи, обороноспособности и, в итоге, независимости любого государства.

Несмотря на то что базой экономики нашего края является добывающая промышленность, невозможно представить индустрию Мурмана без Оленегорского механического завода, судоремонтных и судостроительных производств. Более того, дальнейшие планы развития региона включают в себя появление у нас новых машиностроительных мощностей, в том числе таких уникальных, как производство крупнотоннажных морских сооружений.

Дорогие друзья! Ваш опыт и трудолюбие, знания и навыки являются примером для молодой смены. Вы решаете сложнейшие производственные задачи, и мы знаем – сколь бы трудную работу вам ни предложили, вы с ней справитесь.

Спасибо вам за ваши золотые руки! Здоровья вам, благополучия и успехов в работе!

 

Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                     Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                                          Алексей Маяков

 
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