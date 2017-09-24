24 сентября – День машиностроителя

Уважаемые работники машиностроительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!



Машиностроение – самая прогрессивная, технологичная и сложная отрасль промышленности. Именно на машиностроительном производстве обретает зримый и осязаемый образ само будущее. Собственная инженерная школа и производство техники – основа экономической мощи, обороноспособности и, в итоге, независимости любого государства.



Несмотря на то что базой экономики нашего края является добывающая промышленность, невозможно представить индустрию Мурмана без Оленегорского механического завода, судоремонтных и судостроительных производств. Более того, дальнейшие планы развития региона включают в себя появление у нас новых машиностроительных мощностей, в том числе таких уникальных, как производство крупнотоннажных морских сооружений.



Дорогие друзья! Ваш опыт и трудолюбие, знания и навыки являются примером для молодой смены. Вы решаете сложнейшие производственные задачи, и мы знаем – сколь бы трудную работу вам ни предложили, вы с ней справитесь.



Спасибо вам за ваши золотые руки! Здоровья вам, благополучия и успехов в работе!







Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков



