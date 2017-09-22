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22.09.2017 09:29

В СУ СК России по Мурманской области состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное вопросам выявления и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы и в сфере оказания медицинских услуг

В заседании приняли участие: и.о. руководителя  следственного управления полковник юстиции Ефремов Андрей Александрович, заместители руководителя следственного управления, члены коллегии следственного управления, сотрудники аппарата следственного управления и территориальных подразделений.

Открыл заседание и.о. руководителя следственного управления. В своем докладе А.А. Ефремов отметил, что рассматриваемые вопросы особо актуальны для нашего региона и обусловлены необходимостью соблюдения конституционных прав граждан на охрану здоровья и оказание медицинской помощи. Проблема невыплаты заработных плат в любом государстве является социальной проблемой, от степени остроты которой зависит общественный климат и уровень жизни.

За истекший период 2017 года в следственном управлении зарегистрировано 22 сообщения о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи. По результатам процессуальных проверок возбуждено 13 уголовных дел, окончено производством 8 уголовных дел.

Также в рамках второго вопроса повестки дня члены коллегии обсудили состояние работы по проверке сообщений и расследованию уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, эффективности принимаемых мер, направленных по возмещению ущерба, причиненного преступлениями данного вида.

В истекшем периоде 2017 года в производстве следователей  находилось 22 уголовных дела, окончено производством – 13 уголовных дел. В результате предпринятых мер следственного управления удалось обеспечить возмещение заработной платы в 2017 году на общую сумму более 500 миллионов рублей.

Следственным управлением активно используются и применяются обеспечительные меры  взыскания задолженности по выплате заработной платы в виде наложения ареста на денежные средства и имущество организаций должников, в том числе в ходе проведения различных процедур банкротства.

Подводя итоги заседания коллегии, руководителям следственных подразделений и.о. руководителя следственного управления указано на необходимость принять безотлагательные меры по организации своевременного возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы и других обязательных выплат, а также связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, эффективного предварительного следствия и криминалистического сопровождения расследования, должного процессуального контроля за законностью и своевременностью принятых процессуальных решений по сообщениям и уголовным делам указанной категории.

По итогам заседания коллегии принят ряд организационно-управленческих решений, направленных на выполнение поставленных задач.

/ Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области /
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