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23.09.2017 12:00

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает юным пешеходам меры безопасности при переходе через дорогу

В Кировске водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на двух 15-летних пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия один из молодых людей обслужен амбулаторно.

К сожалению, это не единственное происшествие, в котором пострадали несовершеннолетние. За 8 месяцев текущего года на дорогах Мурманской области произошел 31 наезд на детей-пешеходов, в которых пострадал 31 несовершеннолетний. 15 ДТП данной категории произошло по вине самих юных пешеходов, 6 – вне пешеходного перехода.

В связи с этим, Госавтоинспекция Мурманской области обращается к гражданам и напоминает о мерах, которые помогут уберечь несовершеннолетних участников дорожного движения.

Прежде всего, помните, что дети не могут объективно оценить дорожную ситуацию, и зачастую идут на неоправданный риск, перебегая дорогу перед близко идущим транспортом либо и вовсе вне пешеходного перехода. Кроме того, они часто отвлечены на разговоры по мобильному телефону либо друг с другом, и не замечают приближающегося автомобиля.

Водителям необходимо быть более внимательными при приближении к пешеходным переходам и снижать скорость вплоть до полной остановки. Не менее осторожно необходимо проезжать и повороты, поскольку в этом случае заранее не видно, находится ли на проезжей части пешеход.

Госавтоинспекция также обращается к молодым пешеходам и напоминает, что при пересечении проезжей части необходимо быть предельно внимательным. Снимите капюшон и уберите зонт – они уменьшают обзор, что зачастую не позволяет вовремя заметить опасность. Также выньте наушники и спрячьте мобильный телефон, поскольку гаджеты отвлекают ваше внимание, и даже заметив боковым зрением приближающийся автомобиль, вы не успеете среагировать вовремя и предотвратить ДТП.

 

/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/
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