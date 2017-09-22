В оленегорской колонии прошла встреча осужденных с социальными работниками

Сотрудники оленегорской колонии-поселения № 24 организовали для осуждённых данного учреждения встречу со специалистами «Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения».

Представители социальной службы подробно рассказали осужденным о видах и порядке предоставления срочных социальных услуг. Отдельный акцент был сделан на перечне документов, необходимых для получения материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Учреждению для осужденных были переданы информационные брошюры по вопросам социального обеспечения освободившихся из исправительных учреждений.

После проведенной беседы специалисты Центра ответили на интересующие вопросы и дали соответствующие рекомендации.

Подобные встречи в КП-24 проводятся на регулярной основе в рамках социальной адаптации осужденных.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/