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23.09.2017 10:00

Должностные лица УФССП по Мурманской области приглашают жителей региона на День оказания бесплатной юридической помощи

29 сентября 2017 года с 12:00 до 15:00 должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области приглашают жителей области на День оказания бесплатной юридической помощи, проводимый совместно с Мурманским региональным отделением «Ассоциации юристов России» и Общественным советом при УФССП России по Мурманской области.
Цель мероприятия –  проведение работы по правовому просвещению и консультированию населения Мурманской области в части, касающейся компетенции ФССП России.
Прием состоится в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта,       д. 46, корп. 2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи (в соответствии со ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»), документы, относящиеся к существу обращения.
    День оказания бесплатной юридической помощи пройдет также во всех отделах судебных приставов, находящихся на территории Мурманской области.

/Пресс-служба УФССП по мурманской области/
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