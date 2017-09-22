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22.09.2017 13:45

Прокуратура Оленегорска пресекла нарушения законодательства в сфере защиты детей от негативной информации

Прокуратурой г. Оленегорска проведена проверка исполнения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Проверкой установлено, что в одном из кафе-ресторанов города посредством модема-роутера осуществляется доступ в сеть Интернет путем раздачи сигнала Wi-fi. При этом при подключении к указанной сети с мобильного устройства (сотовый телефон) пароль для подключения у пользователя не запрашивается, регистрация номера телефона в сети также не предлагается. Какие-либо локальные акты, определяющие меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, руководителем юридического лица не издавались, для ознакомления работникам кафе-ресторана не передавались и в помещении не размещены.
В ходе проверки сотрудниками прокуратуры посредством поисковой системы Яндекс беспрепятственно осуществлен доступ к Интернет-ресурсам, содержащим информацию порнографического характера, а также материалы, признанные судом экстремистскими, в том числе электронную версию книги А. Гитлера «Моя борьба».
Таким образом, юридическим лицом не применены достаточные административные и организационные меры, технические, программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
По результатам проверки прокурором города в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.6.17 КоАП РФ (неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет») информации в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию).
Представители юридического лица признали вину в полном объеме и намерены устранить выявленные нарушения законодательства.
Материалы дела направлены прокурором в мировой суд г. Оленегорска для рассмотрения по существу.
Также по данному факту прокурором города в адрес руководителя юридического лица внесено представление об устранении нарушений закона.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре города.

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