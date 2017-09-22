Апатитчанин осужден за незаконное распространение на территории Полярнозоринского района наркотических средств и психотропных веществ

Прокуратурой г.Полярные Зори поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя города Апатиты в совершении им преступлений, связанных с незаконным распространением на территории Полярнозоринского района наркотических средств и психотропных веществ.



По результатам рассмотрения уголовного дела Полярнозоринским районным судом с учетом позиции государственного обвинителя вынесен приговор, в соответствии с которым подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 УК РФ, т.е. в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, а также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, т.е. в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.



За совершение указанных преступлений подсудимому судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.



Прокуратура Мурманской области



