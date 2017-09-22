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22.09.2017 13:15

Дубликат сертификата на материнский капитал можно заказать через интернет

Если сертификат на материнский капитал был утерян или испорчен, то восстановить его можно, подав заявление на получение дубликата сертификата на материнский капитал. Для этого необходимо обратится в клиентскую службу ПФР или МФЦ или воспользоваться функцией подачи такого заявления в электронном виде через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

В случае, когда заявление было подано в электронном виде, посетить ПФР или МФЦ придется только один раз, чтобы забрать готовый документ. О дате готовности дубликата  заявитель сможет узнать из уведомления, которое будет направленно с Единого портала госуслуг.

Также есть возможность получить дубликат сертификата на материнский капитал по почте, выбрав в заявлении соответствующий пункт и указав адрес, на который документ должен быть отправлен.

Напомним, что для получения услуг ПФР в электронном виде, которые связаны с доступом к персональным данным, необходима подтвержденная учетная запись на сайте www.gosuslugi.ru.

К сведению
Программа материнского капитала действует с 2007 года.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.
В Мурманской области с начала действия программы сертификаты на материнский капитал получили более 39,8 тысяч семей.

/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/
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