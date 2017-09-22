В парламенте региона состоялось первое в новом сезоне заседание комитета по социальной политике и охране здоровья

Артем Дашевский.

Рекомендовано принять во втором чтении проект закона "О государственной социальной помощи в Мурманской области". Он призван упорядочить правовые и организационные основы оказания помощи малоимущим семьям, в том числе - имеющим детей, малоимущим одиноко проживающим гражданам и другим категориям. Кроме того, комитет так же рекомендует принять закон, который касается мер поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения региона.

Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Кадры нам крайне необходимы. И, конечно же, и меры меры социальной поддержки, и ответственность тех выпускников, что к нам приходят, должны быть обеспечены нормативными актами".





