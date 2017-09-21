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21.09.2017 18:17

Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким Василия Степановича Мельникова в связи с кончиной выдающегося спортсмена и тренера

Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким Василия Степановича Мельникова с связи с кончиной выдающегося спортсмена и тренера, на протяжении многих лет работавшего тренером-преподавателем в СДЮСШОР по горнолыжному спорту в Кировске.

«От нас ушёл легендарный чемпион, замечательный педагог, истинный патриот родного края и прекрасный человек. Это огромная утрата для России, для Мурманской области, для Кировска, для всех, кто знал и любил Василия Степановича», – отметила Марина Ковтун.

В этот тяжёлый час глава региона пожелала терпения, сил и присутствия духа вдове Василия Степановича Антонине Петровне.

Василий Степанович Мельников

Почетный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, участник зимних Олимпийских игр в 1964, 1968 годах, участник чемпионатов мира и Европы с 1961 по 1971 годы, Абсолютный чемпион СССР 1968 года, 12-кратный Чемпион СССР по горнолыжному спорту, победитель и призёр международных и всесоюзных соревнований в период с 1960 по 1972 годы. Занесён в «Книгу трудовой Славы Мурманской области». Награждён медалью «Ветеран Труда», почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», почётным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России».

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