Сегодня на Северном флоте подняли флаги на двух рейдовых водолазных катерах

Андрей Зайцев.

Новые суда не так давно вошли в состав многоцелевого соединения, прошли испытания. К работе готовы.

Один из катеров приказом главнокомандующего ВМФ России получил наименование "Иван Швец" в честь легендарного российского водолаза и спасателя. Суда проекта 23040. Он разработан нижегородскими специалистами для комплексного аварийно-спасательного обеспечения Военно-морского флота

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "С вводом в строй этих двух катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения, естественно, в разы увеличится и потенциал аварийно-спасательной службы. Большое подспорье. Увеличивается и мобильность, и оперативность сил аварийно-спасательного отряда".

Флот увеличивается и в количественном, и в качественном составе. Для безопасности на море нужны лучшие суда. Эти малыши с экипажами по 8 человек имеют стальные корпуса ледового класса, могут работать во льдах толщиной до 60 сантиметров. На чистой воде водолазные операции ведутся до пятибалльного волнения.

Специалистами уже даны высокие оценки эффективности данным катерам при выполнении поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил Северного флота.

Рейдовые водолазные катера. Они же универсальные. Их можно использовать и для ликвидации пожаров, и откачки воды, и подачи электричества на аварийные суда.







