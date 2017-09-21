Андрей Зайцев.

Сегодня в Мурманске торжественно открыли памятную доску Виталию Витману, долгие годы возглавлявшему заполярный филиал "Ростелекома". Сегодня Виталию Станиславовичу исполнилось бы 60 лет. Его не стало зимой прошлого года. Родные, друзья и коллеги собрались на торжественное мероприятие у стен здания, где он работал.

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин: "Он был настоящим патриотом нашего края. Он много сделал для того, чтобы жители области пользовались качественными услугами связи. Виталий Станиславович в наших беседах признавался, что для него порядочность и патриотизм являются ценными качествами, и сам он в полной мере им соответствовал".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Он пришёл в непростое время руководить очень серьёзным, технически сложным предприятием, и сделал в тот момент, пожалуй, самое главное - смог сохранить коллектив, сделать из него команду единомышленников".

Виталий Витман внес неоценимый вклад в развитие телекоммуникаций на Кольском полуострове. Его называют руководителем с большой буквы. Яркая личность и замечательный человек. Двадцать лет он возглавлял коллектив связистов Мурманской области, был наставником и настоящим производственником.

Вдова Виталия Витмана Наталья Витман: "Я надеюсь, что память о Виталии Станиславовиче теперь будет жить в наших сердцах, и что дело, которому он посвятил большую часть своей жизни, будет успешно продолжено".







