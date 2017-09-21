Обеспечение пожарной безопасности на объектах системы соцзащиты населения и здравоохранения - один из главных вопросов на заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Мурманской области

Алексей Котович.

Сегодня его провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. В ведомстве регионального министерства социального развития - тридцать одно учреждение, больше ста объектов. С одной стороны, нет ни одного здания, признанного ветхим или аварийным, с другой - практически все учреждения располагаются в приспособленных помещениях.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Могу сказать, что все учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, все выведены на пульты. У нас достаточное количество индивидуальных средств в соответствии с нормативом. Мы проводим различного рода организационные мероприятия, включая учения, плановые и внеплановые проверки".

Предписаний, которые бы мешали реализации образовательного процесса, в министерстве образования нет. Глава регионального минобра докладывает - 100% образовательных организаций оснащены кнопками тревожной сигнализации.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "У нас 100% организаций оснащены автоматической пожарной сигнализацией. Мы в этом году провели значительную работу по подключению этих кнопок к пунктам пожарной охраны. Это позволяет оперативно реагировать тревожным службам на какие-то внештатные ситуации. Мы повысили долю учреждений, которые оснащены системами видеонаблюдения - они составляют сегодня 88%. Это неплохой показатель".







