В Мурманской области продолжается прививочная кампания против гриппа

Анастасия Русинова.

Медики уверяют, что именно сейчас самое подходящее время, чтобы сделать прививку. К сезону заболеваний успеет выработаться сильный иммунитет.

Сегодня в процедурном кабинете - заместитель губернатора области Инна Погребняк. Признается, что прививки от гриппа стала делать несколько лет назад - в этом аргументированно убедили медики. Теперь считает вакцинацию необходимостью.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Это не больно, это не страшно. Я личным примером призываю всех жителей Мурманской области позаботиться о своем здоровье, привить себя и своих детей от сезонного гриппа. Потому что на сегодня вакцина - это самое эффективное профилактическое средство против заболевания".

Почти 300 тысяч северян должны быть привиты в этом году. В сентябре начали прививать детей, 13 тысяч уже укрепили иммунитет. Пока не очень активны пожилые и беременные. А ведь именно они находятся в особой группе риска. В этом году специалисты ожидают грипп, который, в первую очередь, опасен осложнениями, одно из последствий - обострение хронических заболеваний.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Вакцина "Совигрипп" содержит компоненты той ожидаемой инфекции, которая придет на территорию России. Это серьезная работа, которая ведется ВОЗ, и делается вакцина под каждый сезон своя".

Прививка должна сработать, уверены те, кто делает ее каждый год. А если добавить правильное питание, витамины и закаливание - зима без носовых платков и таблеток обеспечена.

Блиц: "Я не болею вообще, думаю, благодаря своей закалке. Я хожу в бассейн. И благодаря прививке".

Противопоказания к здоровому образу жизни исключены, к прививкам - в редких случаях. Вакцина от сезонного гриппа бесплатна и доступна во всех поликлиниках. Бригады медиков выезжают и на предприятия. Главное, чтобы желающих было больше 12 человек. В этом году во всех городах области работают мобильные прививочные пункты. В Мурманске специализированные автобусы можно найти возле крупных торговых центров. Они будут работать днем до 30 сентября. Нужны только паспорт и полис.

Блиц: "Начинается эпидемия, мы обязательно начинаем чихать, сопливить, то есть, всегда как-то переносишь этот грипп. Но так, возможно, будет легче!"

К всеобщей иммунизации присоединилась и наша телекомпания. На предприятии бригада медиков уже была, прививки сделали почти все. А вот те, кто пропустил их визит, наверстывают упущенное таким образом.







