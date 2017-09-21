Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с членом общественной палаты России Юлией Величко

Артем Дашевский.

Разговор начался с поздравлений. Глава региона отметила - это серьезная и ответственная работа. Нет сомнений, она будет по плечу. И выразила надежду, что в ближайшие три года (именно на этот период времени утвержден новый состав) мы увидим, что в общественной палате поднимаются вопросы актуальные для Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы знаем вас как активно человека, у вас немалый стаж работы и в нашей общественной палате. Вы возглавляете комиссию по социальным вопросам. Вы председатель регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия".

В общественную палату Российской Федерации входят 168 представителей. Это эксперты в разных областях, деятели культуры и искусства, делегаты от регионов. Это своего рода мост между жителями нашей огромной страны и высшими органами власти России.

Член общественной палаты Российской Федерации Юлия Величко: "Мы такой очень мощной и такой очень сильной командой надеемся на то, что мы выведем на новый уровень не только экономику, но и достижения всей нашей России. Конечно, кто-то по областям, а кто-то по общественным организациям".







