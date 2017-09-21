Команда "Что? Где? Когда?" "Норманны" вернулась домой после триумфального выступления на турнире в Израиле

Алексей Котович.

Из жаркого Эйлата мурманские знатоки привезли серебро, немного уступив лишь первой команде "земли обетованной". Также в активе - второе место в "Брэйн-ринге". А вот в формате "Своей игры" две верхние ступени пьедестала достались северянам. Самым эрудированным игроком турнира признан неоднократный победитель телевизионной версии Виталий Егоров, второе место - у Алексея Бакуменко.

Юлия Черничку, команда "Норманны" (Мурманск): "Нам очень понравились вопросы, они были тщательно отобраны, прекрасные были редакторы, выбраны были очень профессиональные редакторы каждого тура. Мы отыграли 6 туров по 12 вопросов. Это очень большое количество вопросов, и они были разнообразны, на разные типы мышления. И, конечно, удовольствие игровое мы получили на 100%".

В ближайших планах "Норманнов" - участие в Чемпионате мира по интеллектуальным играм, он состоится в столице Казахстана Астане в ноябре этого года. Участие мурманчан в турнирах такого уровня вряд ли стало бы возможным без помощи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г. Мурманска Татьяна Печкарева: "Наша совместная работа - она и в дальнейшем будет приносить нам, помимо радости, конечно, еще и гордость за наш город, что в нашем замечательном городе-герое Мурманске есть такие замечательные люди, молодые, которые сегодня на таком важном международном турнире, а таких турниров уже достаточное количество было - наш город славят".







