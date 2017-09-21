Мурманский областной театр кукол готов к юбилейному 85 сезону

Андрей Зайцев.

В эту субботу он распахнёт свои двери для всех ценителей его творчества.

Одно из главных радостных событий юбилейного сезона для труппы - новые лица театра. Дарья Захарова и Софья Кондоренко приехали по собственной инициативе из Саратова, где окончили театральный институт. Не прельстились на перспективы покорения столиц, и не жалеют об этом.

Актриса Мурманского областного театра кукол Дарья Захарова: "Заполярье! Так звучит мощно, опять же, большое приключение привело сюда. Пока не понимаем, но мы уже в деле".

Актриса Мурманского областного театра кукол Софья Кондоренко: "Почему, наверное, я выбрала Мурманск - моя мама в своё время уехала тоже очень далеко в Сибирь после института. И мне тоже захотелось приключений, захотелось увидеть мир, Север".

Новобранцев уже вводят в спектакли - и в хорошо знакомые северянам, и в премьеры. Участвовать в их создании будут известные режиссёры и художники-постановщики страны. Событий в для театра юбилейный сезон будет немало.

Директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов: "Нас ждёт буквально через месяц поездка на фестиваль международный. Фестиваль пройдёт в Сыктывкаре. Называется он "В гостях у Мойдыся". Такой у них там есть кукольный герой. Мы покажем свой спектакль, посмотрим на наших коллег, думаю, поездка пройдёт успешно".

Благодаря гранту президента России - миллион рублей - который получили в этом году, реализуется большой проект - спектакль по мотивам саамских сказок. С этой работой труппа побывает в гастрольной поездке у коренного народа. В самых отдалённых уголках Кольского полуострова.

Получит продолжение и любимый малышами конкурс "Золотой муравей". Когда юные зрители собирают билетики на спектакли и в конце сезона определяется победитель - обладатель статуэтки "Золотой муравей".

Актриса Мурманского областного театра кукол Наталья Петрунина: "Это объединяет, и такая вот большая семья у нас получается. Не просто зритель и актёр, зритель и администратор, а как-то вот все вместе делаем общее дело. И всем это приносит радость".

Старейший за полярным кругом профессиональный театр ждёт своих верных и новых друзей на большом празднике. В субботу – открытие 85 театрального сезона.







