Глава региона Марина Ковтун отметила коллектив Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих почётной грамотой губернатора

Артем Дашевский.

Профессионализм, чуткость и сердечность коллектива. Глава региона отметила сотрудников Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих почетной грамотой губернатора. За большой вклад в социокультурное обслуживание инвалидов по зрению, развитие библиотечного дела в Заполярье и в связи с полувековым юбилеем учреждения. Стараниями библиотекарей незрячие и слабовидящие жители Кольского Севера стали полноправными и активными участниками таких масштабных акций как "Ночь музеев", "Ночь библиотек" и "Ночь кино".





