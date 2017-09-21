Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.09.2017 16:40

Глава региона Марина Ковтун отметила коллектив Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих почётной грамотой губернатора

Артем Дашевский.

Профессионализм, чуткость и сердечность коллектива. Глава региона отметила сотрудников Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих почетной грамотой губернатора. За большой вклад в социокультурное обслуживание инвалидов по зрению, развитие библиотечного дела в Заполярье и в связи с полувековым юбилеем учреждения. Стараниями библиотекарей незрячие и слабовидящие жители Кольского Севера стали полноправными и активными участниками таких масштабных акций как "Ночь музеев", "Ночь библиотек" и "Ночь кино".


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.13
Евро = 69.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.