Продолжается прием заявок на участие в областном конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая», который пройдет 22 октября в Мончегорском городском Центре культуры (г. Мончегорск, пр. Металлургов, 30).



Ансамбли, трио, дуэты и солисты эстрадного жанра культурно-досуговых учреждений, учреждений образования и дополнительного образования Мурманской области представят номера в номинациях «Женский вокал» и «Мужской вокал».



В 13.00 начнутся конкурсные прослушивания вокалистов, а в 17.30 состоятся гала-концерт и торжественная церемония награждения.



По результатам выступлений победителям вручаются дипломы I, II, III степени, Гран-при конкурса.



Мероприятие направлено на расширение и обогащение репертуара коллективов и исполнителей эстрадного пения Мурманской области высокохудожественными образцами эстрадной песни российских авторов, а также на поддержку и развитие молодежного творчества в области вокального искусства.



Заявки на участие принимаются до 27 сентября 2017 года. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайтеwww.odkkirova.ru (раздел «Документы»), там же вы найдете заявку на участие.



Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-75-35.



/МОДКиНТ Кирова/



