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21.09.2017 15:15

УФАС по Мурманской области проводит проверку участия нескольких медорганизаций в электронных аукционах на право проведения медосмотров

Анастасия Русинова.

Картельный сговор не на пользу. УФАС по Мурманской области проводит проверку участия нескольких медицинских организаций в электронных аукционах на право проведения медосмотров. По версии антимонопольной службы компании заключили договор и использовали так называемую схему "таран". Сговорившиеся участники торгов должны были с самого начала снижать ставку. Добросовестные участники в подобных ситуациях теряют интерес и покидают аукцион. Выигрывает компания, которая сделает последний ход.
Начальник отдела контроля товарных и финансовых рынков УФАС России по Мурманской области Кристина Смирнова: "На этапе рассмотрения вторых частей заявок выяснилось, что три компании, которые снизили цены, они в принципе не имеют лицензии на осуществление медосмотров. Поэтому они были отклонены и победителем стал 4-й участник, который сделал ставку за несколько секунд до окончания торгов".  
Был ли здесь на самом деле сговор на торгах - рассмотрит специальная комиссия УФАС. В антимонопольной службе отмечают, что подобная схема договоренностей на аукционах - одна из самых популярных. Это нарушение закона "О защите конкуренции". Виновником грозит немалый штраф.


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