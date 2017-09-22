На гостей праздника, посвященного 90-летию Кольского района, «обрушатся» более 30 кВт звука

В Коле начался монтаж главной сцены, на которой состоится концерт, посвященный 90-летию Кольского района.

Альпинисты уже преступили к подъему и крепежу крыши над конструкцией. Звуковое и световое оборудование подключат чуть позже.

Напомним, концертная программа на площади перед Кольским районным Центром культуры начнется 23 сентября в 15.00. Перед гостями праздника выступят коллективы Центра культуры и исполнители из Мурманска и Кольского района.

В 16.40 сцена «расцветет» яркими огнями светового шоу, подготовленного мурманским коллективом «Ифрит».

Зрителей также будут согревать молодые северные рокеры из групп «Volens Nolens» и «Счетчик мыслей». В программе акустический и тяжелый рок.

Гвоздем концерта станет выступление российской певицы Мары, которое начнется в 17.50 и продлится более часа.



/Администрация Кольского района/





