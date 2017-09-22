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22.09.2017 11:00

На гостей праздника, посвященного 90-летию Кольского района, «обрушатся» более 30 кВт звука

В Коле начался монтаж главной сцены, на которой состоится концерт, посвященный 90-летию Кольского района.
Альпинисты уже преступили к подъему и крепежу крыши над конструкцией. Звуковое и световое оборудование подключат чуть позже.
Напомним, концертная программа на площади перед Кольским районным Центром культуры начнется 23 сентября в 15.00. Перед гостями праздника выступят коллективы Центра культуры и исполнители из Мурманска и Кольского района.
В 16.40 сцена «расцветет» яркими огнями светового шоу, подготовленного мурманским коллективом «Ифрит».
Зрителей также будут согревать молодые северные рокеры из групп «Volens Nolens» и «Счетчик мыслей». В программе акустический и тяжелый рок.
Гвоздем концерта станет выступление российской певицы Мары, которое начнется в 17.50 и продлится более часа.

/Администрация Кольского района/
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