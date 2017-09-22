Состолся очередной этап по обустройству Аллеи Дружбы в Кандалакше

Данный проект направлен на создание комфортных условий для массового отдыха населения и улучшения эстетического облика центральной аллеи.



В августе на ул. 50 лет Октября были установлены две авторские скамейки и четыре урны. Также в городе приступили к посадке декоративных кустарников. Четыре зеленые зоны, расположенные около домов № 25/5 на ул. Данилова, № 3, 8, 12 на ул. 50 лет Октября будут обрамлены сиренью и спиреей. Всего планируется высадить более 100 кустов.



Также в ближайшее время Аллею Дружбу украсит скульптура тюленя. Для малой архитектурной формы уже установлен и оформлен постамент – большой камень с надписью «Кандалакша - город у Белого моря».



Появление в Кандалакше Аллеи Дружбы – результат эффективного взаимодействия местной власти с населением, предприятиями и организациями. Благодаря тому, что многие горожане откликнулись и помогли собрать средства на реализацию проектов по поддержке местных инициатив, наш любимый город стал еще красивее и благоустроеннее. Возможно, в следующем году желающих оказать посильную помощь окажется еще больше, и процесс обустройства Аллеи Дружбы будет продолжен.





/Администрация муниципального образования Кандалакшский район/