Вниманию водителей! На дорогах Мурманска временно ограничат движение автотранспорта

В связи с переносом сроков производства работ по докладке кабельной канализации будет ограничено движение всех видов транспорта:



– по ½ проезжей части улицы Фрунзе в районе дома №21/4 в северном направлении с 8 часов 25 сентября до 20 часов 30 сентября;

– по ½ проезжей части улицы Фрунзе в районе дома №21/4 в южном направлении с 8 часов 1 октября до 20 часов 7 октября;

– на 14 метров по ширине проезжей части улицы Генералова в районе дома № 12, в западном направлении с 8 часов 20 октября до 22 часов 22 октября;

– на 11,5 метров по ширине проезжей части улицы Генералова в районе дома №12 в восточном направлении с 8 часов 23 октября до 20 часов 25 октября;

– на 2,5 метра по ширине проезжей части улицы Советской в южном направлении и по ½ проезжей части улицы Декабристов в районе дома №21 по улице Советской в западном направлении с 8 часов 26 октября до 20 часов 28 октября;

– на 2,5 метра по ширине проезжей части улицы Советской в южном направлении и по ½ проезжей части улицы Декабристов в районе дома №23 по улице Советской в восточном направлении с 8 часов 29 октября до 20 часов 1 ноября;

– на 2,5 метра по ширине проезжей части улицы Советской в районе дома №23 в южном направлении с 8 часов 2 ноября до 20 часов 14 ноября.



В связи с производством работ по устройству временного защитного ограждения планируется запретить движение всех видов транспорта по всей ширине проезжей части переулка Пионерского (в районе домов №№ 45 и 47 по улице Шмидта), с 8 часов 23 сентября до 20 часов 7 декабря.



/Администрация города Мурманска/