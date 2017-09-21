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21.09.2017 13:49

Атомные ракетные крейсеры Северного флота провели двухстороннее учение с выполнением практических стрельб

Сегодня в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за 2017 учебный год атомные ракетные крейсеры Северного флота провели в Баренцевом море двухстороннее учение с выполнением практических стрельб.
В учении были задействованы тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и атомный подводный ракетный крейсер «Орёл».
По замыслу учения, перед экипажами двух боевых кораблей  стоит задача в заданном районе Баренцева моря обнаружить друг друга, и с обнаружением применить комплексы вооружения: противолодочного – для надводного корабля и торпедного – для подводного.
В ходе первого этапа учения экипажи надводного и подводного крейсеров отрабатывали задачи по поиску и слежению за подводными и надводными целями, а также по условному применению комплексов вооружения.
Оценка действиям экипажей тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» будет выставлена после возвращения кораблей в пункты постоянной дислокации и тщательного анализа предоставленных отчётных материалов.
В ходе практического этапа учения экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» выполнил  стрельбу ракето-торпедой по подводной цели ракетным противолодочным комплексом «Водопад».
В свою очередь, атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», находясь в подводном положении,  выполнил торпедную стрельбу по надводной цели.
В ходе учения экипажи надводного и подводного ракетных крейсеров успешно отработали тактику действий в различных режимах и условиях плавания, проверили работу гидроакустического вооружения.
По итогам выполнения данного учения практические стрельбы экипажей ракетных крейсеров будут представлены на приз Главнокомандующего ВМФ России по видам боевой подготовки.


/Пресс-служба Северного флот/
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