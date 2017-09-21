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21.09.2017 13:55

В Мурманске состоялась акция "Голубь мира", посвященная международному Дню мира и Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Алексей Котович.

"Голубь мира" - такое название получила акция, посвященная международному Дню мира и солидарности в борьбе с терроризмом. Ее организатор - центр дополнительного образования "Лапландия". Для более чем для 100 участников из 11 муниципалитетов региона организован тематический квест. На трех станциях акции команды соревновались в скорости, решали кроссворды, собирали пазлы, искали ответы на вопросы брэйн-ринга. Подобные мероприятия призваны воспитывать в подростках дух патриотизма и активную гражданскую позицию.
Участница акции Екатерина Гриднева: "Мы - как учителя начальных, будущие учителя начальных классов Мурманского педагогического колледжа - думаем, что можно проводить такие же акции в будущем в школах, когда мы будем учить детей. И учить их доброте. Это очень важно для современного мира, потому что много войн, много всяких конфликтов сейчас".
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