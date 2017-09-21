Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.09.2017 13:22

Сотрудники СОБРа Росгвардии взяли золото и в командном зачете и в личном первенстве

В минувшие выходные в столице Заполярья в спортивно-стрелковом клубе «Арктика» состоялся ежегодный турнир по практической стрельбе из пистолета.
Инициатором турнира выступила Федерация практической стрельбы России. Участниками соревнований стали сотрудники силовых структур Мурманской области, Росгвардию представляли сотрудники СОБРа. В командном зачете участие приняло четыре команды по три человека в каждой, а за личное первенство боролись 28 представителей различных ведомств.
Для участников был подготовлен комплекс упражнений, состоящий из восьми заданий разного уровня сложности. Стреляющий должен был не только попасть в цель, но и одновременно менять свое местоположение, перемещаясь по залу, где установлены мишени. Также менялся уровень расположения мишеней, условный противник мог находиться как внизу, так и наверху. Осложнялась стрельба и различным расстоянием до мишеней, оно колебалось от 8 до 25 метров. Самым коварным упражнением стали движущиеся мишени, но и это не помешало сотрудникам Росгвардии показать достойный результат.
Сотрудники СОБРа проявили себя как в командном зачете, так и в личном первенстве: боец специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Мурманской области стал победителем соревнований. По итогам в командном зачете победу в ежегодном турнире по практической стрельбе также одержали сотрудники СОБРа Управления Росгвардии по Мурманской области.
Церемонию награждения победителей и призеров провели Председатель Федерации практической стрельбы Сергей Беличенко и директор ССК «Арктика» Дмитрий Шериверов. Благодаря профессиональной работе судейской бригады, а также дисциплине и организованности участников, соревнования прошли на самом высоком уровне.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.13
Евро = 69.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.