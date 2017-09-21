Сотрудники СОБРа Росгвардии взяли золото и в командном зачете и в личном первенстве

В минувшие выходные в столице Заполярья в спортивно-стрелковом клубе «Арктика» состоялся ежегодный турнир по практической стрельбе из пистолета.

Инициатором турнира выступила Федерация практической стрельбы России. Участниками соревнований стали сотрудники силовых структур Мурманской области, Росгвардию представляли сотрудники СОБРа. В командном зачете участие приняло четыре команды по три человека в каждой, а за личное первенство боролись 28 представителей различных ведомств.

Для участников был подготовлен комплекс упражнений, состоящий из восьми заданий разного уровня сложности. Стреляющий должен был не только попасть в цель, но и одновременно менять свое местоположение, перемещаясь по залу, где установлены мишени. Также менялся уровень расположения мишеней, условный противник мог находиться как внизу, так и наверху. Осложнялась стрельба и различным расстоянием до мишеней, оно колебалось от 8 до 25 метров. Самым коварным упражнением стали движущиеся мишени, но и это не помешало сотрудникам Росгвардии показать достойный результат.

Сотрудники СОБРа проявили себя как в командном зачете, так и в личном первенстве: боец специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Мурманской области стал победителем соревнований. По итогам в командном зачете победу в ежегодном турнире по практической стрельбе также одержали сотрудники СОБРа Управления Росгвардии по Мурманской области.

Церемонию награждения победителей и призеров провели Председатель Федерации практической стрельбы Сергей Беличенко и директор ССК «Арктика» Дмитрий Шериверов. Благодаря профессиональной работе судейской бригады, а также дисциплине и организованности участников, соревнования прошли на самом высоком уровне.