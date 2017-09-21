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21.09.2017 13:13

Исполнительные органы госвласти Мурманской области приступили к корректировке Стратегии социально-экономического развития региона

Исполнительные органы государственной власти Мурманской области приступили к подготовке аналитического блока мероприятий в рамках корректировки Стратегии социально-экономического развития региона.

Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, определившая долгосрочные приоритеты, цели и задачи государственного управления в регионе, утверждена постановлением Правительства Мурманской области в 2013 году. Ее реализация осуществляется посредством соответствующего плана мероприятий. Кроме того, положения стратегии детализированы в государственных программах Мурманской области.

В июне нынешнего года региональное правительство рассмотрело отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии. По итогам обсуждения Министерству экономического развития Мурманской области совместно с исполнительными органами государственной власти региона поручено в срок до 1 января 2019 года обеспечить корректировку Стратегии с учетом результатов ее реализации, а также положений Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии пространственного развития Российской Федерации и иных документов.

В настоящее время исполнительные органы государственной власти Мурманской области приступили к первому этапу работы по корректировке Стратегии – подготовке аналитического блока мероприятий. Целью данного этапа является всесторонняя, детальная оценка тенденций, современных проблем и вызовов, в том числе в контексте развития Мурманской области как территории Арктической зоны Российской Федерации, для определения на следующем этапе работ приоритетов государственной политики во всех сферах социально-экономического развития региона.


/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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