Организации для детей-сирот Мурманской области получили гранты на реализацию своих проектов

В Мурмашинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка» состоялось торжественное награждение победителей конкурса проектов, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений и предотвращение возврата ребенка в государственное учреждение. Его организаторами являются благотворительный фонд «В ответе за будущее» компании «Амвэй» и фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

Из 96 проектных работ, представленных на конкурс из различных субъектов Российской Федерации, победителями признаны 14, в том числе два проекта организаций для детей-сирот Мурманской области.

Грант получил проект «Я родитель, а это значит…» центра помощи детям «Журавушка», предназначенный для работы с опекунами, попечителями и приемными родителями, воспитывающими детей подросткового возраста. Также победителем стал проект «Взрослые шаги» частного учреждения социального обслуживания «Детская деревня – SOS Кандалакша», направленный на развитие профессиональных навыков специалистов, работающих с детьми-сиротами, их потенциала в области личностно-ориентированного образования и психологии приемных детей.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /