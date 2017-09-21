"Океан добра". В Мурманском океанариуме прошла благотворительная акция

Артем Дашевский.

"Океан добра". В рамках партийного проекта "Единой России" - "Единая страна - доступная среда" в Мурманском океанариуме прошла одноименная благотворительная акция. Отправиться в гости к ластоногим артистам получили возможность дети с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации "Надежда". Тюлени Филя, Варя и Даша, морской заяц Дик и нерпа Кнопка подарили юным гостям яркий праздник и океан положительных эмоций.

Председатель общественной организации Мурманский социальный благотворительный клуб родителей и детей - инвалидов "Надежда" Валентина Кислякова: "Замечательная идея, мы благодарны всем и партии "Единая Россия", и, конечно, самой администрации океанариума. Это праздник для ребят, это очень интересно. И кроме слов благодарности я больше ничего сказать не могу".

Завершился праздник персональной экскурсией для юных гостей. Партийный проект "Единая страна - доступная среда" в области реализуется давно. Активисты "Единой России" ведут мониторинг доступности самых востребованных общественных мест. Среди которых - крупные торговые центры, транспортные узлы, учреждения культуры и административные здания.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Есть понимание, что встать с кровати, собраться, одеться, приехать сюда для людей с ограниченными возможностями здоровья это большой труд. И огромное им спасибо, что они нашли эту возможность, и они придают силы тем, кто еще в кроватке находится, и здоровым людям, которые видят, что в любой ситуации нужно быть сильными духом и дышать полной грудью".

Председатель регионального общественного совета партийного проекта "Единая страна – доступная среда" Святослав Ширвель: "Работа будет продолжена, сейчас у нас в планах проведение подобного мероприятия еще с одним местом, где есть зверюшки. Сейчас идут переговоры. Так же акция будет проведена по парковочным местам, есть идея реализации по кинотеатрам".