Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.09.2017 13:45

В Мурманской области продолжается прививочная кампания

Анастасия Русинова.

В области продолжается прививочная кампания. В этом году вакцину должны получить почти 300 тысяч северян. В сентябре начали прививать детей. 13 тысяч уже укрепили иммунитет. Не очень активны - пожилые и беременные. А ведь именно эти категории населения находятся в особой группе риска. В этом году специалисты ожидают грипп, который, в первую очередь, опасен осложнениями, одно из последствий обострение хронических заболеваний.
Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Вакцина совигрипп содержит компоненты той ожидаемой инфекции, которая придет на территорию России. Это серьезная работа, которая ведется, и делается вакцина под каждый сезон своя. Если свой иммунитет не выработался, то тогда лейкоциты вырабатываются в большом количестве , тогда инфекция оседает там, где слабое звено".
В этом году во всех городах области работают мобильные прививочные пункты. В Мурманске специализированные автобусы можно найти возле крупных торговых центров с 11 до 18 часов. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Кроме того, бригады медиков выезжают на предприятия. Главное, чтобы желающих сделать прививку было больше 12 человек. Вакцина от сезонного гриппа бесплатна и доступна во всех поликлиниках. Перед процедурой обязательный осмотр терапевта. Противопоказания - в редких случаях.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Это не больно, это не страшно. Я личным примером призывают всех жителей Мурманской области позаботиться о своем здоровье, привить себя и своих детей от сезонного гриппа. Потому что на сегодня вакцина - это самое эффективное профилактическое средство против заболевания".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.13
Евро = 69.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.