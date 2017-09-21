В Мурманской области продолжается прививочная кампания

Анастасия Русинова.

В области продолжается прививочная кампания. В этом году вакцину должны получить почти 300 тысяч северян. В сентябре начали прививать детей. 13 тысяч уже укрепили иммунитет. Не очень активны - пожилые и беременные. А ведь именно эти категории населения находятся в особой группе риска. В этом году специалисты ожидают грипп, который, в первую очередь, опасен осложнениями, одно из последствий обострение хронических заболеваний.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Вакцина совигрипп содержит компоненты той ожидаемой инфекции, которая придет на территорию России. Это серьезная работа, которая ведется, и делается вакцина под каждый сезон своя. Если свой иммунитет не выработался, то тогда лейкоциты вырабатываются в большом количестве , тогда инфекция оседает там, где слабое звено".

В этом году во всех городах области работают мобильные прививочные пункты. В Мурманске специализированные автобусы можно найти возле крупных торговых центров с 11 до 18 часов. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Кроме того, бригады медиков выезжают на предприятия. Главное, чтобы желающих сделать прививку было больше 12 человек. Вакцина от сезонного гриппа бесплатна и доступна во всех поликлиниках. Перед процедурой обязательный осмотр терапевта. Противопоказания - в редких случаях.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Это не больно, это не страшно. Я личным примером призывают всех жителей Мурманской области позаботиться о своем здоровье, привить себя и своих детей от сезонного гриппа. Потому что на сегодня вакцина - это самое эффективное профилактическое средство против заболевания".





