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21.09.2017 12:11

Министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин принял участие в заседании Объединенной рабочей группы Баренцева Евро-Арктического Совета

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин принял участие в заседании Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам Баренцева Евро-Арктического Совета, которое состоялось в Архангельске.

Объединенная рабочая группа по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным проблемам была создана с целью развития здравоохранения и социального благополучия в Баренцевом регионе посредством укрепления многостороннего сотрудничества, а также улучшения координации деятельности международных проектов в сфере здравоохранения и социального благополучия. 

В рамках 25-й встречи Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам участники обсудили вопросы реализации программы по борьбе с ВИЧ/СПИД и программы по борьбе с туберкулезом, обменялись новостями по актуальным вопросам здравоохранения, посетили медицинские организации Архангельской области.

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