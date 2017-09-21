За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие c пострадавшим

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

20 сентября 2017 года примерно в 12 часов 52 минуты в Кировске водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-211440», при выезде на перекресток со второстепенной дороги на главную допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха». В результате происшествия водитель мотоцикла «Ямаха», мужчина 30 лет обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1742 нарушений Правил дорожного движения.

55 нарушений допущено пешеходами, 10 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.

Выявлено 15 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1321 нарушения ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 37 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области