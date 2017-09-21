Юные мурманчане приняли участие в творческой мастерской «Осенний листопад из журналов и газет»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось первое в новом учебном году занятие экологической творческой мастерской в рамках акции «Спасём дерево!».

Темой занятия стали осенний лес и листопад. Ученики 3 класса средней общеобразовательной школы № 43 г. Мурманска совершили виртуальное путешествие по осеннему лесу. Творческое занятие прошло под руководством педагога мурманского Центра досуга и творчества Русланы Недозоровой. Ребята смастерили поделку из старых журналов и газет.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области