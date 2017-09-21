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21.09.2017 15:50

Семья – одна команда! Кандалакшане примут участие в вечере отдыха "В кругу семьи"

29 сентября в 18:00 состоится вечер отдыха для родителей с детьми "В кругу семьи" (0+). Приглашаются команды от трёх человек (можно пригласить в команду бабушек, дедушек и других близких родственников).
По многочисленным просьбам наших участников мы убрали домашнее задание для семей, участвующих в вечере отдыха «В кругу семьи». Более того, на нашем мероприятии планируется мастер-класс по детскому фитнесу от тренера фитнес-клуба Fresh life, подарочные сертификаты в салон красоты «Фея», «Гейша», а также другие призы и сувениры.
До 26 сентября – обязательная предварительная запись по телефонам: 8(921)172-14-42, 9-58-54 (Афанасьева Яна Юрьевна).


/Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша/
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