Семья – одна команда! Кандалакшане примут участие в вечере отдыха "В кругу семьи"

29 сентября в 18:00 состоится вечер отдыха для родителей с детьми "В кругу семьи" (0+). Приглашаются команды от трёх человек (можно пригласить в команду бабушек, дедушек и других близких родственников).

По многочисленным просьбам наших участников мы убрали домашнее задание для семей, участвующих в вечере отдыха «В кругу семьи». Более того, на нашем мероприятии планируется мастер-класс по детскому фитнесу от тренера фитнес-клуба Fresh life, подарочные сертификаты в салон красоты «Фея», «Гейша», а также другие призы и сувениры.

До 26 сентября – обязательная предварительная запись по телефонам: 8(921)172-14-42, 9-58-54 (Афанасьева Яна Юрьевна).



/Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша/



