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21.09.2017 16:10

ФСБ России приглашает принять участие в конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности

ФСБ России проводит творческий конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности.

Принять участие в ежегодном открытом конкурсе ФСБ России могут все желающие, в том числе авторы, издательства, кино- и телекомпании, редакции, творческие союзы, общественные организации.
На конкурс принимаются произведения, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, объективно отражена их деятельность.
Конкурс проводится по номинациям «Телевизионные и радиопрограммы», «Художественная литература и журналистика», «Музыкальное искусство», «Кино- и телефильмы», «Актерская работа», «Изобразительное искусство».
На конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в текущем и предыдущих годах.
Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы до 1 октября 2017 года. Порядок оформления заявок размещен в сети Интернет на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru.
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2017 года в рамках празднования 100-летия со дня образования органов безопасности.


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