ФСБ России приглашает принять участие в конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности

ФСБ России проводит творческий конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности.

Принять участие в ежегодном открытом конкурсе ФСБ России могут все желающие, в том числе авторы, издательства, кино- и телекомпании, редакции, творческие союзы, общественные организации.

На конкурс принимаются произведения, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, объективно отражена их деятельность.

Конкурс проводится по номинациям «Телевизионные и радиопрограммы», «Художественная литература и журналистика», «Музыкальное искусство», «Кино- и телефильмы», «Актерская работа», «Изобразительное искусство».

На конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в текущем и предыдущих годах.

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы до 1 октября 2017 года. Порядок оформления заявок размещен в сети Интернет на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru.

Итоги конкурса будут подведены в декабре 2017 года в рамках празднования 100-летия со дня образования органов безопасности.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области