Мурманская областная филармония приготовила для юных северян музыкальный подарок

23 сентября в 14.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3) состоится концерт для детей «Путешествие Серенького козлика, или Сон в летнюю ночь».
Для юных мурманчан прозвучит музыкальная сюита–шутка Юрия Кукузенко в редакции Андрея Боброва и ансамбля «Экспромт».
Исполнители:
Андрей Бобров – сказочник;
Ансамбль народных инструментов «Экспромт»:
Елена Гусева (домра);
Светлана Китаева (домра-альт);
Артём Ильиченко (баян);
Станислав Одиноков (контрабас);
Анатолий Трухин (ударные).
Комитет по культуре и искусству Мурманской области