Мурманская областная филармония приготовила для юных северян музыкальный подарок

23 сентября в 14.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3) состоится концерт для детей «Путешествие Серенького козлика, или Сон в летнюю ночь».

Для юных мурманчан прозвучит музыкальная сюита–шутка Юрия Кукузенко в редакции Андрея Боброва и ансамбля «Экспромт».

Исполнители:

Андрей Бобров – сказочник;

Ансамбль народных инструментов «Экспромт»:

Елена Гусева (домра);

Светлана Китаева (домра-альт);

Артём Ильиченко (баян);

Станислав Одиноков (контрабас);

Анатолий Трухин (ударные).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области