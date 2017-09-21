Муниципалитетам региона предоставлены субвенции на отлов и содержание безнадзорных животных

Комитет по ветеринарии Мурманской области предоставил муниципалитетам региона субвенции на общую сумму 1609998,70 руб. на отлов и содержание безнадзорных животных.



Финансовое управление администрации муниципального образования

Печенгский район (г.п. Заполярный) 32 525,00



Управление финансов администрации Кольского района(г.п. Кола) 47 725,50



Муниципальное казенное учреждение

«Управление Кировским городским хозяйством» 175 635,00



Управление муниципальной собственностью

администрации ЗАТО Александровск 606 038,20



Комитет по развитию городского хозяйства

администрации города Мурманска 748 075,00



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