Семинар-совещание по подготовке презентационных материалов к заседаниям Антинаркотической комиссии Мурманской области

20 сентября аппаратом антинаркотической комиссии Мурманской области проведен семинар-совещание для секретарей муниципальных комиссий, и представителей субъектов профилактики региона.
Открыл семинар заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, руководитель аппарата антинаркотической комиссии Мурманской области Михаил Валерьевич Шилов.
В ходе семинара были рассмотрены профилактические вопросы:
- Обзор наркоситуации в Мурманской области по итогам 1-го полугодия 2017 (докладчик - начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Сергей Витальевич Орлов).
- Итоги заседания антинаркотической комиссии Мурманской области, от 12.09.2017 (докладчик – секретарь антинаркотической комиссии Мурманской области Светлана Павловна Кизенкова).
Проведено практическое занятие по подготовке презентаций в рамках единого стандарта, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 02.09.2014 № 455-ПП, а также рассмотрена структура доклада о деятельности муниципальных АНК, заслушиваемых на заседании антинаркотической комиссии Мурманской области.
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области