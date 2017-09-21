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21.09.2017 13:20

В Мурманском областном театре кукол состоится торжественное открытие юбилейного 85-го театрального сезона

23 сентября в 11.30 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А) состоится торжественное открытие юбилейного 85-го театрального сезона.

Новый сезон откроет спектакль «Гадкий утенок» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Юные зрители увидят историю о маленьком, странном существе, оказавшемся приемным сыном доброй Утки, которая искренне не понимает, как в её семье оказался этот некрасивый серый увалень, так непохожий на её желтеньких, пушистых малышей, и о чванливых и жестоких обитателях Птичьего Двора, историю о любви и великодушии, об одиночестве, сострадании и терпимости.
В спектакле заняты актеры: Наталья Петрунина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Екатерина Боярских и Иван Песнев.
В рамках торжественного открытия сезона будет дан старт ежегодному конкурсу «Золотой муравей». В течение театрального сезона маленькие зрители и их родители будут посещать спектакли, сохранять и складывать билеты в специальные именные конверты, которые будут бережно храниться в театре до конца сезона. В конце творческого сезона областной театр кукол подведет итоги, а самые активные зрители получат дипломы, вкусные призы и ценные подарки.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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