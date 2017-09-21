Завтра с 14:00 до 16:00 Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит "горячую линию" по наиболее актуальным вопросам уголовно-исполнительного законодательства

Внимание! В пятницу, 22.09.2017 с 14:00 до 16:00 Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит "горячую линию" по наиболее актуальным вопросам уголовно-исполнительного законодательства: "Каковы основные права и обязанности осужденных к лишению свободы?", "Каков порядок привлечения осужденных к труду?", "Имеют ли осужденные право на личную безопасность?" - эти и другие вопросы можно задать заместителю прокурора Инякову Владимиру Владимировичу по телефону 8 (81553) 3-57-65.

Прокуратура Мурманской области